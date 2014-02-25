Путин обсудил Украину с тремя президентами

Как сообщает пресс-служба Кремля, по инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Стороны обсудили складывающуюся в Украине ситуацию", - говорится в сообщении.

Также Путин поговорил об Украине с президентом Франции Франсуа Олландом: "Президенты двух стран с озабоченностью обсудили последнее развитие событий в Украине".

Также по ситуации в Украине президент России обменялся мнениями с белорусским коллегой Александром Лукашенко.