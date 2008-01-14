Яценюк предложил депутатам поработать

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает парламенту продлить первую сессию по меньшей мере на одну неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время согласительного совета лидеров депутатских фракций и парламентских комитетов.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что соответствующая просьба поступила в ВР также и от Президента В.ЮЩЕНКА. Поэтому, по мнению Председателя ВР, во время согласительного совета нужно обсудить этот вопрос, чтобы завтра в сессионном зале принять соответствующее решение.

«Я считаю, что нужно продлить сессию как минимум на одну неделю», – сказал А.ЯЦЕНЮК.