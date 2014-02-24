В Симферополе проведут опрос о судьбе памятника Ленину

Судьбу главного в Крыму памятника Владимиру Ленину будут решать 1 марта в ходе опроса жителей Симферополя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Симферополя Виктор Агеев на пресс-конференции в понедельник.

Опрос будет проводиться на 148 участках с 10 до 14 часов. Люди, придя с паспортом, получат бюллетень.

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Мэр отметил, что, в случае переноса памятника, площадь Ленина будет переименована. Новое название выберут симферопольцы.

"Около полугода назад, когда мы рассматривали возможность реконструкции площади, вопрос переноса памятника в другое место рассматривался, в том числе и архитекторами. Есть различные эскизные проекты реконструкции площади, в том числе и с восстановлением на ней фонтана, как это когда-то было. Если большинство жителей города выскажутся за демонтаж памятника или его установку в другом месте, дальше будем советоваться с горожанами и по переименованию площади", - сказал Агеев.

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Бывший глава крымского республиканского комитета КПУ Леонид Грач выступил с заявлением, в котором предупредил о возможных волнениях в случае сноса памятника и потребовал отказаться от "зловещего замысла" и убрать "руки прочь" от Ленина.

Меджлис крымских татар на митинге в Симферополе 23 февраля поставил ультиматум: его глава Рефат Чубаров дал власти 10 дней на снос памятника.

Как сообщал УНИАН, в Крыму за последние несколько дней неизвестные повалили как минимум два памятника Ленину - в поселке Зуя (Белогорский район) и селе Приветное (Алушта).

Справка УНИАН. Памятник Ленину скульптора Стамова и архитектора Попова был открыт в 1967 году. Бронзовая фигура высотой 5,5 метра установлена на постаменте из красного гранита.