ВР освободила 23 политзаключенных, среди которых Павличенко

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об освобождении политзаключенных” (регистрационный номер 4202).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 316 из 367 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечено: “Принимая во внимание то, что мирные народные протесты, которые начались в Украине в результате решения Президента Януковича не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, что привело к выходу на улицы миллионов граждан Украины, чтобы защитить демократию и гражданские свободы, получили жестокое репрессивное противодействие по отношению к протестующим, активистам-правозащитникам и журналистам со стороны спецподразделения «Беркут», и в результате осуществления украинской властью политики запугивания, репрессий, истязаний и насилия в отношении протестующих, более 2 тыс. человек получили ранения, многие люди были похищены, 77 человек погибли, а десятки людей стали политзаключенными (были задержаны, арестованы и заключены), а также аресты политзаключенных, которые были осуществлены до этого времени, Верховная Рада Украины, выражая суверенную волю украинского народа, постановляет немедленно освободить политзаключенных”.

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Среди них: Виталий Запорожец, Владимир Шпара, Сергей Бевз, Игорь Мосийчук, Андрей Билецкий, Игорь Михайленко, Виталий Княжеский. Виталий Применко, Дмитрий Павличенко, Сергей Павличенко, Антон Бойко, Антон Шамов, Дмитрий Свитанько, Александр Радолов, Владислав Попович, Рустам Уразгельдиев, Сергей Ярмоленко, Андрей Бондаренко, Анатолий Попович, Игорь Ганненко, Виктор Смалий, Олег Однороженко, Андрей Наливайко.

Кроме того, постановлением поручено Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре, в связи с отсутствием в действиях этих лиц состава преступления (правонарушения), безотлагательно обеспечить прекращение уголовных и административных дел в отношении них.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.