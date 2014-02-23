Наливайченко: СБУ откроет все возможности для предоставления высшего образования детям протестующих
22:10, 23 февраля 2014Политика
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Народный депутат, Уполномоченный по контролю за деятельностью Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заверил, что кроме медицинской помощи СБУ обязательно откроет все имеющиеся возможности для оказания высшего образования, в Академии Службы безопасности, детям из семей, которые принимали участие в акциях протеста против преступной власти.
СБУ откроет все имеющиеся возможности для предоставления высшего образования детям из семей протестующих
Об этом Наливайченко сказал, общаясь в воскресенье с людьми возле Верховной Рады Украины.
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Как сообщалось ранее, Наливайченко призвал коллегию СБУ открыть для людей больницу Службы безопасности, чтобы помочь активистам, которые пострадали в результате столкновений, а также открыть горячую телефонную линию, куда можно и нужно обращаться круглосуточно для выяснения судьбы людей и оказания правовой помощи для обеспечения безопасности граждан Украины.
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