Наливайченко: СБУ откроет все возможности для предоставления высшего образования детям протестующих

Об этом Наливайченко сказал, общаясь в воскресенье с людьми возле Верховной Рады Украины.

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Как сообщалось ранее, Наливайченко призвал коллегию СБУ открыть для людей больницу Службы безопасности, чтобы помочь активистам, которые пострадали в результате столкновений, а также открыть горячую телефонную линию, куда можно и нужно обращаться круглосуточно для выяснения судьбы людей и оказания правовой помощи для обеспечения безопасности граждан Украины.