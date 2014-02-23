На днях в ВР будет создано большинство, которое сформирует правительство – Турчинов

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов в обращении к украинскому народу, которое транслировал телеканал «Рада».

Он напомнил, что «до тех пор Верховная Рада поручила мне как ее Председателю координировать работу Кабинета Министров в условиях, когда значительная часть чиновников исчезла в неизвестном направлении».

Турчинов отметил, что «наша первая задача на сегодня - прекратить противостояние, восстановить управление, управляемость и правопорядок в стране, отвести в места постоянной дислокации все спецподразделения и внутренние войска, гарантировать мир и спокойствие, не допустить новых жертв, локальных противостояний и самосудов».

«Нужно дать жесткий отпор любым проявлениям сепаратизма и посягательством на территориальную целостность Украины», - добавил он.

При этом подчеркнул , что ситуация в экономике очень сложная.

«То, что оставили нам Янукович с Азаровым, трудно назвать даже разрушены. На фоне подъема в мировой экономике, украинская - катится в пропасть и находится в преддефолтном состоянии», - отметил Турчинов.

По его словам, «оздоровление экономики - это миссия новой команды, которую окончательно будет сформировано после президентских выборов».

При этом добавил, что «задача нового правительства - остановить сползание страны в пропасть, стабилизировать валютный курс, гарантировать своевременные выплаты зарплат, пенсий, стипендий, вернуть доверие инвесторов, способствовать развитию предприятий и созданию новых рабочих мест».