На днях в ВР будет создано большинство, которое сформирует правительство – Турчинов
В ближайшие дни в Верховной Раде будет создано новое парламентское большинство, которое сформирует новое правительство Украины.
Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов в обращении к украинскому народу, которое транслировал телеканал «Рада».
Он напомнил, что «до тех пор Верховная Рада поручила мне как ее Председателю координировать работу Кабинета Министров в условиях, когда значительная часть чиновников исчезла в неизвестном направлении».
Турчинов отметил, что «наша первая задача на сегодня - прекратить противостояние, восстановить управление, управляемость и правопорядок в стране, отвести в места постоянной дислокации все спецподразделения и внутренние войска, гарантировать мир и спокойствие, не допустить новых жертв, локальных противостояний и самосудов».
«Нужно дать жесткий отпор любым проявлениям сепаратизма и посягательством на территориальную целостность Украины», - добавил он.
При этом подчеркнул , что ситуация в экономике очень сложная.
«То, что оставили нам Янукович с Азаровым, трудно назвать даже разрушены. На фоне подъема в мировой экономике, украинская - катится в пропасть и находится в преддефолтном состоянии», - отметил Турчинов.
По его словам, «оздоровление экономики - это миссия новой команды, которую окончательно будет сформировано после президентских выборов».
При этом добавил, что «задача нового правительства - остановить сползание страны в пропасть, стабилизировать валютный курс, гарантировать своевременные выплаты зарплат, пенсий, стипендий, вернуть доверие инвесторов, способствовать развитию предприятий и созданию новых рабочих мест».