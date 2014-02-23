В Житомирской области снесли очередного Ленина

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила представитель пресс-службы Житомирской областной организации ВО «Свобода».

Она уточнила, что памятник снесли на улице Ленина в Барановке.

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Участие в этой акции вместе с «националистами» приняли общественные активисты, молодежь, местные жители, они уже разместили сообщение о событии в социальных сетях.

Как сообщал УНИАН, вчера в Чуднове и Романове протестующие и общественные активисты снесли памятник Ленину, а в Коростене сторонники КПУ демонтировали памятник своему вождю самостоятельно, чтобы предотвратить его разрушение участниками протестных акций.

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Также вчера в Бердичеве и Коростышеве Житомирской области демонтировали гранитные памятники Ленину, а в Малине - бронзовый.

Кроме этого, позавчера в Житомире активисты демонтировали 2 памятники Ленину: на Соборной площади и на территории завода «Электроизмеритель».