В Житомирской области снесли очередного Ленина
Сегодня в Барановке Житомирской области во исполнение соответствующего решения сессии Барановского городского совета коммунальщики, несколько десятков активистов общественности и районной организации ВО «Свобода» с помощью крана демонтировали памятник Владимиру Ленину.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила представитель пресс-службы Житомирской областной организации ВО «Свобода».
Она уточнила, что памятник снесли на улице Ленина в Барановке.
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Участие в этой акции вместе с «националистами» приняли общественные активисты, молодежь, местные жители, они уже разместили сообщение о событии в социальных сетях.
Как сообщал УНИАН, вчера в Чуднове и Романове протестующие и общественные активисты снесли памятник Ленину, а в Коростене сторонники КПУ демонтировали памятник своему вождю самостоятельно, чтобы предотвратить его разрушение участниками протестных акций.
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Также вчера в Бердичеве и Коростышеве Житомирской области демонтировали гранитные памятники Ленину, а в Малине - бронзовый.
Кроме этого, позавчера в Житомире активисты демонтировали 2 памятники Ленину: на Соборной площади и на территории завода «Электроизмеритель».