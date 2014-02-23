Аваков: освобождены 64 активиста, еще трое выйдут на свободу завтра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента Уполномоченный Верховной Рады по контролю за деятельностью МВД Арсен Аваков.

Он отметил, что "на вечер 22 февраля принято решение об освобождении 64 человек, и еще три человека будут освобождены в понедельник".

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Аваков отметил, что это те граждане, которые были задержаны за участие в акциях протеста.