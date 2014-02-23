В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об освобождении политзаключенных

Как сообщается на веб-сайте парламента, соответствующий проект постановления №4202 был внесен в Верховную Раду 23 февраля.

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Текст проекта постановления и других сопроводительных документов на сайте Верховной Рады пока отсутствует.