В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об освобождении политзаключенных
10:54, 23 февраля 2014Политика
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Внефракционный народный депутат Олег Ляшко зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект постановления об освобождении политзаключенных.
В Раде зарегистрировали проект постановления об освобождении политзаключенных
Как сообщается на веб-сайте парламента, соответствующий проект постановления №4202 был внесен в Верховную Раду 23 февраля.
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Текст проекта постановления и других сопроводительных документов на сайте Верховной Рады пока отсутствует.
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