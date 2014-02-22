Янукович планирует продолжать переговоры с представителями ЕС и США

Президент Украины Виктор Янукович планирует продолжать переговоры с представителями Европейского Союза относительно ситуации в Украине.

Об этом Янукович заявил в видеокомментарии журналистам, выложенном в сети Интернет.

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"Я буду искать пути, я посмотрю на международную реакцию, как они будут выполнять свои обязательства. Сейчас работает министр иностранных дел. Он пока еще легитимный, Леонид Кожара, вчера он мне докладывал, что разговаривал с европейцами, с министром иностранных дел Польши, вчера вечером звонил в Соединенные Штаты, вчера я разговаривал с Президентом России Путиным, который мне сказал, что он разговаривал с Президентом США Обамой. И я надеюсь, что я все эти дни буду вести эти переговоры", - отметил Янукович.