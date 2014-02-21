СМИ: Вооруженные "титушки" погромили село в Бориспольском районе
Неизвестные молодые люди ранили двух человек, разбили авто и напугали крестьян в селе Глубокое Бориспольского района
Как говорят сами местные жители, до поселка два десятка титушек приехали на автобусах, ища дорогу на Киев. Но после того, как крестьяне начали осаждать их транспорт, те выскочили из автобусов и начали калечить местных жителей, сообщает ТСН.
У одного пострадавшего надорвано ухо, прострелены руки, разбито лицо. Молодчики начали стрелять в него прямо через лобовое стекло машины. Окровавленному, с двумя пулями в теле, ему лишь чудом удалось спастись.
Читайте также«УДАР»: титушки начали погромы и мародерство в селах вблизи Бориспольской трассыДругие жители бежали кто как мог, через огороды и двор. Несмотря на массовые звонки в милицию, стражи порядка так и не приехали. На прощание титушки пообещали приехать еще раз и поджечь поселок.
Придя в себя, крестьяне сформировали отряд самообороны, который с охотничьими ружьями теперь на баррикаде охраняет поселок.