Яценюк: Соглашение с Януковичем - не наилучший вариант, а дата выборов может пересматриваться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о том, что Майдан требовал отставки Януковича, а согласовано о выборах Президента только в декабре.

”Мы подписывали сегодня акт капитуляции”, - сказал он и добавил, что ”сроки выборов сокращены вдвое относительно того, сколько Виктор Янукович должен был быть в офисе Президента”.

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При этом Яценюк отметил, что ”если будут другие возможности назначения даты выборов, мы обязательно ими воспользуемся”.

Кроме того, депутат добавил, что ”он не восторге” от подписанного соглашения, но это соглашение было подписано с европейскими партнерами и в присутствии властей.

”Этой сделке аплодирует весь мир”, - добавил Яценюк.

”Конечно, мы хотели лучших условий, но мы добились того, что, несмотря ни на то, это соглашение является маленьким, но шагом к миру и стабилизации. Если бы не было сегодня этого соглашения, не было бы ни одного такого результативного голосования”, - сказал Яценюк.

Кроме того, он еще раз подчеркнул, что Майдан будет продолжать стоять.