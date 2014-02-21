Журналисты "Интера" заявили о цензуре и провластной пропаганде на канале

Об это говорится в открытом заявлении сотрудников "Интера", сообщает "Украинская правда".

В нем отмечается, что с декабря 2013-го года "выпуски наших новостей превратились из просто провластных в пропагандистские со всеми соответствующими симптомами (искажением и замалчиванием фактов, отсутствием баланса как в сюжетах, так и в выпуске)".

"Мы, журналисты НИСа (ТОВ "Национальные информационные системы"/телеканал "Интер" - ред.) просим Вас вернуться к стандартам журналистики, объективно освещать события на Майдане и в регионах, не передергивать факты и воздержаться от манипуляций", - сказано в заявлении.

Журналисты пишут, что эти два месяца они пытались бороться за каждое слово в материалах.

"Их правили не раз, изменяя до неузнаваемости. Нам указывали - кого записывать и какие именно слова из интервью должны быть в эфире. Объективные материалы часто не выдавали. Мы не можем работать в условиях, когда нам в лицо говорят, что мы врем", - говорится в заявлении сотрудников "Интера".

"Хотим напомнить, что любое предприятие - это система, в которой работают равные люди. Так как мы тоже ответственны за тот продукт, который выпускает НИС - считаем себя обязанными предупредить наших зрителей о том, что несогласны с редакционной политикой канала", - сказанов нем.

Письмо подписали София Гордиенко, специальный корреспондент (корпункт в Брюсселе), Анна Гороженко, специальный корреспондент; Светлана Чернецкая, специальный корреспондент (корпункт в Лондоне); выпускающие редактора Подробностей Марьяна Яснинская и Лариса Задорожная и другие.

Всего 16 журналистов.