Европейские дипломаты вернулись в АП после встречи с активистами Майдана
Министры иностранных дел Польши и Германии, а также представители дипломатических миссий европейских стран в Украине вернулись к зданию Администрации Президента Украины в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, вместе с министрами на территорию АП заехали три микроавтобуса с тонированными стеклами.
Как сообщалось, час назад министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер поехали обсудить с активистами Майдана достигнутые с Президентом Украины Виктором Януковичем договоренности.
Читайте такжеВ АП договорились о парафировании Соглашения по урегулированию кризиса, его подпишут сегодня в 12.00
"Вместе с Ф.-В. Штайнмайером направляемся на встречу с активистами Майдана, чтобы обсудить проект соглашения", - написал тогда Сикорский в Twitter.
Сикорский вместе с главами МИД Германии и Франции вторые сутки проводит в Киеве переговоры с Президентом Януковичем, а также - с оппозицией.
Утром АП анонсировала, что подписание сторонами Соглашения по урегулированию кризиса в Украине состоится сегодня в 12.00. Однако этот документ пока не подписан.