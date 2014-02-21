Европейские дипломаты вернулись в АП после встречи с активистами Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с министрами на территорию АП заехали три микроавтобуса с тонированными стеклами.

Как сообщалось, час назад министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер поехали обсудить с активистами Майдана достигнутые с Президентом Украины Виктором Януковичем договоренности.

Читайте такжеВ АП договорились о парафировании Соглашения по урегулированию кризиса, его подпишут сегодня в 12.00

"Вместе с Ф.-В. Штайнмайером направляемся на встречу с активистами Майдана, чтобы обсудить проект соглашения", - написал тогда Сикорский в Twitter.

Сикорский вместе с главами МИД Германии и Франции вторые сутки проводит в Киеве переговоры с Президентом Януковичем, а также - с оппозицией.

Утром АП анонсировала, что подписание сторонами Соглашения по урегулированию кризиса в Украине состоится сегодня в 12.00. Однако этот документ пока не подписан.