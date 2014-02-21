Заместитель начальника Генштаба подал в отставку

Думанский заявил, что написал соответствующий рапорт, сообщает LB.ua, .

"Сегодня происходит втягивание военных в гражданский конфликт, что является недопустимым. Это может привести к гибели как военнослужащих, так и мирных граждан, чего нельзя допустить. Это - моя собственная позиция, как гражданина, офицера, руководителя, который отвечает за своих подчиненных. Поэтому я подал в отставку", - пояснил генерал-лейтенант.

Это уже вторая громкая отставка в Генштабе за последние дни. Накануне рапорт написал глава Генштаба Владимир Замана.

Отвечая на вопрос о том, насколько эти события связаны и пытался он - перед тем как писать рапорт - поговорить с руководством, собственно министром Павлом Лебедевым, Думанский отметил: "Вы же понимаете, что разговоры, попытки донести свою позицию, были. Но ситуация сложилась так, что я принял решение идти ".

"Нынешнее руководство имеет свою позицию и делает то, что оно делает", - добавил он.