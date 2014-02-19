Медики принесли обгоревшее тело в Михайловский собор - СМИ



Как сообщает Радио Свобода оно находилось в Доме профсоюзов.

Тело обгорело до неузнаваемости, что даже нельзя определить пол человека.

По словам медиков, это не единственное обгоревшее тело, обнаруженное в Доме профсоюзов.

В свою очередь, сегодня пресс-служба Штаба национального сопротивления сообщила, что в Доме профсоюзов во время пожара, который произошел в ночь на 19 ноября, никто не пострадал.

Телеканал Tbi сообщил, что заместитель председателя фракции ”Родины” Сергей Соболев заявил о 40-50 человек, которые заживо сгорели в ночь на 19 февраля в Киеве в Доме профсоюзов.