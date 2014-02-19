Во Львове захватили городское управление милиции, эвакуируют суды

Во Львове граждане захватили помещение Львовского городского управления внутренних дел на улице Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, на первом подвальном этаже выбиты стекла, сломаны входные двери, разбита табличка на входе. Также видно через разбитые оконные стекла, как на этажах разлетаются документы.

В помещении ЛГУ расположен изолятор временного содержания, из которого, по данным активистов, выпустили всех задержанных.

На данное время возле здания находятся около десятка активистов, они спокойно наблюдают, как работники милиции без формы выносят из здания остатки оргтехники.

Во время захвата здания пострадавших со стороны милиционеров и активистов нет.

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Возле здания СБУ во Львовской области сожжены остатки мебели, выбиты окна на первом этаже, в кабинетах виднеются выжженные стены. Возле здания СБУ дежурят несколько десятков молодых людей. Выломленные входные двери уже заложены фанерой.

От источников УНИАН стало известно о срочной эвакуации документов и техники из помещений судов Львова и области. Только что корреспондент УНИАН лично стал свидетелем, как из помещения Франкивского районного суда Львова выносили и загружали на микроавтобус оргтехнику.

Как сообщили нашему корреспонденту жители Яворивского района, активисты города Яворив сегодня утром пытались захватить помещение местного суда.