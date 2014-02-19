В Кременчуге собирают кровь для пострадавших в Киеве
12:40, 19 февраля 2014Политика
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В Кременчуге (Полтавская обл.) создается банк крови для пострадавших в Киеве.
Для пострадавших в Киеве собирают кровь / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-мэр Кременчуга Виктор Калашник.
По его словам, круглосуточный забор крови начал осуществляться на станции переливания крови и в роддоме. Кровь в Киев будут передавать медики по своим каналам.
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Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновились столкновения между протестующими на Майдане и силовиками. По предварительным данным, погибли 25 человек, более тысячи ранены, сотни госпитализированы.
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