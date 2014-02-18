Парламент Крыма просит Януковича принять чрезвычайные меры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении президиума, распространенном сегодня вечером.

”Сегодня мы требуем от Вас, как главы государства, решительных действий и принятия чрезвычайных мер. Этого ждут и сотни тысяч крымчан, которые голосовали за вас на президентских выборах в надежде на стабильность в стране”, говорится заявлении.

Авторы документа утверждают, что в Крыму крайне встревожены событиями в центре Киева.

«Бойня на улицах столицы доказывает, что оппозиция восприняла многочисленные уступки со стороны власти как проявление слабости, а закон об амнистии использовала как передышку перед новой попыткой силой взять власть в стране”, - считают в ВС Крыма.

”Боевики из ВО ”Свобода”, ”Правого сектора” и других экстремистских организаций объявили всеобщую мобилизацию и призывают людей с огнестрельным оружием выходить на баррикады. Уже есть первые жертвы их преступных деяний: 18 февраля от рук распоясавшихся бандитов погибли ни в чем не повинные люди. Это уже не мирные акции протеста, о которых постоянно твердят лидеры оппозиции и ангажированные средства массовой информации, и даже не массовые беспорядки. Это - начало гражданской войны, об угрозе которой крымский парламент предупреждал неоднократно”, - отмечается в заявлении президиума.

«Шанс сохранить основы конституционного строя и единство Украины еще есть. Завтра его может не быть. В случае дальнейшей эскалации гражданского противостояния Верховный Совет Автономной Республики Крым оставляет за собой право призвать жителей автономии встать на защиту гражданского мира и спокойствия на полуострове», - добавили авторы заявления.