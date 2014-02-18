"Беркут" обматерил и забросал касками и дубинками Тягнибока - СМИ

Свободовцев забросали предметами амуниции. "Беркутовцы", заметив свободовцев, начали их материть, а затем принялись бросать в них каски, палки и щиты.

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Охранники депутатов пытались их защитить, сообщает Lb.ua.

Также сообщается, что сейчас улица Грушевского вверху полностью зачищена вплоть до м. "Арсенальная". Зачистка была жестокой - били без разбора всех, журналистов в том числе. В Мариинский парк вернулись участники Антимайдана. Им раздают каски и арматуру.