Охрана блокирует центральные двери ВР, готовясь к штурму

14:47, 18 февраля 2014
Политика
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Охрана Верховной Рады блокирует центральные двери в здание парламента, готовясь к штурму.

Как передает корреспондент УНИАН, охранники блокируют двери 1-го подъезда со стороны Мариинского парка, где стоит памятник Ватутина.

При этом охране дана команда подготовить пожарные гидранты.

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Журналистам запрещают смотреть в окна на первом этаже здания.

Журналисты так и не смогли выяснить, кто собирается штурмовать парламент, поскольку на данное время рядом с парламентом находятся лишь сторонники Партии регионов.

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