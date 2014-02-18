Охрана блокирует центральные двери ВР, готовясь к штурму
14:47, 18 февраля 2014Политика
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Охрана Верховной Рады блокирует центральные двери в здание парламента, готовясь к штурму.
Как передает корреспондент УНИАН, охранники блокируют двери 1-го подъезда со стороны Мариинского парка, где стоит памятник Ватутина.
При этом охране дана команда подготовить пожарные гидранты.
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Журналистам запрещают смотреть в окна на первом этаже здания.
Журналисты так и не смогли выяснить, кто собирается штурмовать парламент, поскольку на данное время рядом с парламентом находятся лишь сторонники Партии регионов.
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