Охрана блокирует центральные двери ВР, готовясь к штурму

Как передает корреспондент УНИАН, охранники блокируют двери 1-го подъезда со стороны Мариинского парка, где стоит памятник Ватутина.

При этом охране дана команда подготовить пожарные гидранты.

Читайте такжеБеркут убил одного из протестующих - СМИ

Журналистам запрещают смотреть в окна на первом этаже здания.

Журналисты так и не смогли выяснить, кто собирается штурмовать парламент, поскольку на данное время рядом с парламентом находятся лишь сторонники Партии регионов.