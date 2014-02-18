В медпунктах Майдана находится около 25 раненых
В трех медицинских пунктах евромайдановцев сейчас находится около 25 раненых.
Об этом рассказал координатор медицинской службы Евромайдана Олег Мусий в комментарии "Украинской правде".
"У нас около 25 раненых", - сказал Мусий прибавив, что в их медицинских пунктах нет тяжело раненых, потому что таких сразу забирает "Скорая".
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Подавляющее большинство пострадавших, которыми сейчас занимаются медики-волонтеры, – от разрыва гранат и от пулевых ранений.
На вопрос о потребностях Медицинского штаба, Мусий сказал: "Потребностей особых нет, но необходимы несколько хирургов, несколько анестезиологов, медсестры хирургические для предоставления хирургической помощи, потому что пострадавшие как раз от разрыва гранат, от пулевых ранений".