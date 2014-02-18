Драка под стенами ВР: коктейли молотова, газ и светошумовые гранаты

Cегодня, 18 февраля тысячи сторонников Майдана пошли к ВР, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы.

Подходы к Верховной Раде оказались заблокированы усиленными отрядами бойцов спецназначения. Поскольку пройти в Раде митингующим не удалось, активисты начали столкновения на ул. Институтской и Шелковичной со стражами порядка. Также начались столкновения в Мариинском парке.

Митингующие стали забрасывать правоохранителей камнями, в ответ милиционеры начали стрелять светошумовыми гранатами. Также против митингующих был использован слезоточивый газ.