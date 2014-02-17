«Свободовцы» прекратили охрану здания КГГА

Как объяснил в комментарии УНИАН народный депутат Игорь Сабий, «свободовцы» были вынуждены охранять КГГА, поскольку после того, как активисты Майдана покинули мэрию в воскресенье, 16 февраля, штатная охрана КГГА не появилась.

Также он подтвердил информацию, что сегодня ночью в здание пытались зайти около 40 активистов Майдана. Они объяснили свои намерения тем, что им негде ночевать.

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Однако, по словам Сабия, «свободовцам» удалось договориться с этими людьми о размещении их в других зданиях – в Украинском доме, в Октябрьском дворце, и они прекратили попытку занять здание КГГА.

В настоящее время сотрудники КГГА проходят на свои рабочие места через центральный вход здания мэрии.

Как сообщалось, активисты Евромайдана, которые с декабря находились в здании Киевской горгосадминистрации, передали помещение под контроль властям. Освобождение КГГА является условием действия принятого Верховной Радой в конце января закона об амнистии.