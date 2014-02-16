В Ивано-Франковске митингующие освободили помещение ОГА

Как пояснил руководитель Штаба национального сопротивления Василий Попович, это решение не его, а Майдана (Киев), следовательно, от него ничего не зависит. Он пообещал, что в случае, если договоренности политиков не будут выполнены, то ОГА можно будет взять опять, сообщает Ивано-Франковский репортер, подчеркнув, что не все активисты хотели покидать здание.

Общественный активист Ростислав Микитюк предположил, что председатель ОГА Василий Чуднов сюда ни завтра, ни послезавтра не вернется.

В конце активисты зажгли все коктейли Молотова, но ни один из них не загорелся. Как майданщики имели ними защищаться - не известно.