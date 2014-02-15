ОБСЕ предлагает Украине помощь в урегулировании кризиса

Об этом заявил генсек ОБСЕ Ламберто Заньер, выступая на заключительной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, посвященной ситуации в Украине, пишет РИА Новости.

"Мы предлагаем наши услуги сторонам в прекращении противоборства в неконфронтационном духе и получаем положительные ответные сигналы из Киева", — сказал Заньер.

Отвечая на вопросы парламентариев о позиции ОБСЕ относительно ситуации в Украине, Заньер и председатель Постоянного совета ОБСЕ, постпред Швейцарии Томас Гремингер сделали особый упор на нейтралитет организации.

"Мы напоминаем Украине о ее обязательствах члена ОБСЕ, прежде всего, в области верховенства права. Самое главное, чтобы нас не воспринимали как стоящих на той или иной стороне", — сказал Заньер. "Мы видим, что появились экстремисты (среди протестующих), важно заложить определенные пределы демократического поведения", — добавил он.