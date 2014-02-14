Янукович поручил отпраздновать вхождения Крыма в состав Украины

Об этом сказано в указе главы государства № 73/2014 «О праздновании 60-й годовщины вхождения Крыма в состав Украины», размещенном на его сайте.

Указом Президент поручил Кабинету министров безотлагательно разработать совместно с Советом министров Автономной Республики Крым и при участии Национальной академии наук Украины план мероприятий по празднованию в 2014 году 60-й годовщины вхождения Крыма в состав Украины.

В частности, предполагается «чеканка и введение в обращение в установленном порядке юбилейной монеты в ознаменование 60-й годовщины вхождения Крыма в состав Украины».

Читайте такжеСБУ будет расследовать сепаратистские заявления в Крыму Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить проведение зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в 2014 году мероприятий, посвященных 60-й годовщине вхождения Крыма в состав Украины, а Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины - освещение мероприятия в средствах массовой информации, организация тематических радио - и телепередач.