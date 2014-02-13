Тимошенко столкнулась с проблемой игнорирования ее директив соратниками - политолог

Об этом заявил политолог Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, комментируя визит Арсения Яценюка и Александра Турчинова в харьковскую больницу, где экс-премьер находится на лечении.

«Есть проблема отстранения Тимошенко от принятия важных решений. Как они уладили эту проблему — неизвестно, нужно подождать. Тимошенко ранее выступила против возврата к Конституции 2004 года, но ее проигнорировали без особых дискуссий по этому поводу. Как они (Яценюк и Турчинов) это объяснят, до чего договорились — трудно сказать», — говорит Погребинский.

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Эксперт затруднился ответить на уточняющий вопрос, могла ли во время встречи идти речь о том, чтобы партия и ее нынешние руководители неукоснительно выполняли распоряжения экс-премьера, которые она передает партийцам в виде писем и политических заявлений из харьковской больницы: «Ее влияние просто уменьшено. Я думаю, им придется вырабатывать какую-то общую позицию».