Кличко готов провести дебаты с Януковичем в рамках президентской кампании
Кличко готов провести дебаты с Януковичем на одном из общенациональных каналов в рамках предвыборной кампании.
Лидер “УДАРа” Виталий Кличко готов провести дебаты с Президентом Украины Виктором Януковичем на одном из общенациональных телеканалов в рамках предвыборной кампании.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня.
“Я уверен, что на любом канале можем делать это (проводить дебаты — УНИАН), и мое предложение - сделать эти дебаты, как это показывает мировая практика, в рамках предвыборной кампании”, - сказал он.
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Также Кличко выразил уверенность в том, что одним из выходов из политического кризиса станут досрочные президентские выборы. И в рамках предвыборной кампании он готов провести дебаты.
Однако он заметил, что Януковичу, в соответствии с его меседжем “услышу каждого”, следует подискутировать с лидером партии “УДАР” на Майдане Незалежности.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Янукович готов провести дебаты с Кличко на одном из общенациональных телеканалов.
9 февраля во время Народного вече Кличко вызвал Януковича на дебаты на Майдане Незалежности в Киеве.