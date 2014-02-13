Кличко готов провести дебаты с Януковичем в рамках президентской кампании

Лидер “УДАРа” Виталий Кличко готов провести дебаты с Президентом Украины Виктором Януковичем на одном из общенациональных телеканалов в рамках предвыборной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня.

“Я уверен, что на любом канале можем делать это (проводить дебаты — УНИАН), и мое предложение - сделать эти дебаты, как это показывает мировая практика, в рамках предвыборной кампании”, - сказал он.

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Также Кличко выразил уверенность в том, что одним из выходов из политического кризиса станут досрочные президентские выборы. И в рамках предвыборной кампании он готов провести дебаты.

Однако он заметил, что Януковичу, в соответствии с его меседжем “услышу каждого”, следует подискутировать с лидером партии “УДАР” на Майдане Незалежности.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Янукович готов провести дебаты с Кличко на одном из общенациональных телеканалов.

9 февраля во время Народного вече Кличко вызвал Януковича на дебаты на Майдане Незалежности в Киеве.