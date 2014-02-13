За сожжение фото Пшонки и Захарченко открыто дело

Как сообщает пресс-служба управления милиции Одесской области, уголовное производство касается "хулиганских действий со стороны участников массового мероприятия под названием "Євромарш мира", который состоялся 9 февраля в Одессе, которые выразились в публичном сожжении фоторепродукций руководителей правоохранительных ведомств государства".

Сейчас уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения никому не объявлено, отметили в милиции.