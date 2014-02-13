За сожжение фото Пшонки и Захарченко открыто дело
01:33, 13 февраля 2014Политика
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Приморский райотдел милиции начал досудебное расследование в связи с сожжением фотографий и.о. министра внутренних дел Виталия Захарченко и генпрокурора Виктора Пшонки.
Сожжение фото Пшонки / МВД
Как сообщает пресс-служба управления милиции Одесской области, уголовное производство касается "хулиганских действий со стороны участников массового мероприятия под названием "Євромарш мира", который состоялся 9 февраля в Одессе, которые выразились в публичном сожжении фоторепродукций руководителей правоохранительных ведомств государства".
Сейчас уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения никому не объявлено, отметили в милиции.
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