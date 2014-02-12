Фюле будет убеждать власть и оппозицию снизить планку требований друг к другу - политолог

Такое мнение в комментарии высказал политолог Вадим Карасев, отметив, что Фюле может стать модератором процесса по поиску компромисса.

"Фюле может способствовать поиску компромисса и предложить свой план формирования коалиционного правительства с участием, как представителей власти так оппозиции. Он не является непосредственным участником процесса", - сказал В.Карасев, сообщает УНН.

Политолог отметил, Европейский Союз ожидает, что в Украине между политическими силами, между властью и общественностью может быть достигнут компромисс.

"Достижение компромисса в интересах Украины, в интересах европейского будущего Украины", - отметил эксперт.

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Эксперт отметил, что еврокомиссар вероятно будет пытаться донести до оппозиции, что необходимо снизить планку требований, которые выставлены власти. Вместе с тем, Ш.Фюле попытается склонить и власть к поиску компромисса.

"Я думаю, что он (Фюле - ред.) донесет до власти некоторую озабоченность оппозиции. Но одновременно он, наверное, порекомендовал нашим молодым, перспективным, но возможно еще не совсем опытным лидерам оппозиции быть более прагматичными, более рациональными и главное настроиться на компромисс", - сказал он.

Политолог отметил, что для успешности переговорного процесса необходимо, чтобы с обеих сторон в нем участвовали умеренные, а не радикальные политики.

В общем, эксперт считает, что Европа не в восторге от того, что тон могут задавать радикалы.

Напомним, Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле прибыл в Украину вчера, 11 февраля.

Он провел встречу с представителями украинской оппозиции. После встречи лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк сообщил, что обсуждались вопросы, касающиеся видения новой конституции Украины, нового состава Кабмина и программы действий и экономического развития для Украины.

Сегодня Еврокомиссар планирует встретиться с Президентом Украины.