45% россиян считают Евромайдан провокацией западных спецслужб - опрос

Почти половина россиян уверены, что акции протеста в Украине, которые продолжаются с 21 ноября прошлого года, были спровоцированы западными спецслужбами. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные в понедельник, сообщает РИА Новости.

"Почти половина наших сограждан (45%) считает, что акции протеста в Украине были спровоцированы западными спецслужбами. В этом уверены, прежде всего, респонденты старше 60 лет (49%), сторонники КПРФ (56%) и "Справедливой России" (54%)", — отмечается в сообщении ВЦИОМ. Еще 33% полагают, что происходящее — борьба за власть различных кланов, передел сфер влияния.

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Большинство россиян волнуют события в Украине, следует из результатов опроса. "События в Украине волнуют большинство россиян (73%), при этом 26% постоянно следят за политической ситуацией, а 47% периодически узнают о последних новостях", — выяснили социологи. Согласно опросу, за положением дел наблюдают, в первую очередь, представители старшего поколения (78-80%), приверженцы непарламентских партий (92%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (84%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен в начале февраля. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.