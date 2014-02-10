СМИ составили рейтинг «разумных, но непринятых» законопроектов 2013 года

Таковы результаты рейтинга «разумных, но непринятых» законопроектов, составленный газетой «Зеркало недели» и экспертом Института законодательства Верховной Рады Украины, доктором госуправления, профессором Валерием Воротиным.

Читайте такжеВерховная Рада Украины планирует рассмотреть 34 законопроекта по религиозным вопросамВ рейтинг также вошли законопроекты о введении энергопаспортов для жилищных домов и о денонсации Соглашения между правительствами СССР и Кипра об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, действовавшее с 1982 по 2013 г.

Составители рейтинга напомнили, что в прошлом году было подано несколько здравых законопроектов об усовершенствовании процедуры госзакупок (в т.ч. №№2680, 2443, 3381), предлагавшие в частности, снизить минимальный порог суммы госзакупок для использования профильного закона, ввести ограничения на дробление лотов, ввести максимальную разницу между закупочной и рыночной ценой. Но эти законопроекты были отложены или отклонены – несмотря на то, что ежегодные коррупционные потери государства на госзакупках, по данным СБУ, составляют до 52 млрд. грн.

Аналогично, был отклонен законопроект №2218 о создании Национального антикоррупционного бюро. И это при том, что, как напоминают авторы, согласно рейтингу Transparency International, Украина по уровню коррупции в 2013 г. заняла 144ое место среди 177 стран.

Читайте такжеРада наконец-то утвердила календарный план и повестку дняТакже составители рейтинга позитивно оценили законодательную инициативу представителя Президента в Верховной Раде, народного депутата Юрия Мирошниченко ввести минимальные розничные цены на сигареты (поправка №209 к законопроекту №3000, также не принята) – 11 гривен (для сигарет с фильтром) и 5 гривен (без фильтра).

По расчетам автора поправки, установление минимальных цен на сигареты за счет роста базы налогообложения дополнительно принесло бы в бюджет 1,5 млрд. грн. Показательно, что подобный механизм был введен в 2013 г. в Нью-Йорке по инициативе тогдашнего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. В ЕС минимальные цены на сигареты действовали в Италии, Германии и Австрии.

Также в рейтинге были отмечены законопроекты о денонсации Соглашения между Правительством СССР и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. По данным НБУ, только в 2010-2011 гг. на Кипр было выведено 51,5 млрд. долларов. В основном – через схемы уплаты вознаграждения за использование прав интеллектуальной собственности и перевода средств украинскими банками своим кипрским «дочерним» и «материнским» компаниям. Назад в Украину, в виде инвестиций была возвращена сумма в десять раз меньше.

Но, вместо этой инициативы, парламент ратифицировал новое соглашение с Кипром. И хотя некоторые нормы предусматривали введение минимальных налогов на репатриацию дивидендов, основные схемы с роялти и банковскими операциями остались нетронутыми.