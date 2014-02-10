Герман о т.н. "группе Тигипко": Партия регионов не будет плодить предателей

На вопрос, войдет ли нардеп в "Демократическую платформу", если таковая будет создана в парламенте, Герман ответила, что "Партия регионов не намерена плодить предателей", пишет Обозреватель.

"Надо вспомнить, чем закончилась история с Демплатформой в КПСС: ее инициаторы стали банкирами-миллиардерами. А те, кто поверил им, были обмануты и обворованы. Партия регионов – крепкая и сплоченная команда. Мы способны преодолеть и нынешние временные трудности. Мы не будем плодить предателей. Предателей Украины во все времена хватало. И всегда хватало последовательных людей, которые оставались со своими единомышленниками и в успехах, и в вызовах. Мы вместе командой преодолеем трудности, которые постигли Украину и народ", – сказала Герман.

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Каксообщал УНИАН, во фракции Партии регионов сформировалась группа из, по меньшей мере 30 депутатов, которая «готова действовать вразрез с генеральной линией Януковича-Медведчука».

Об этом в своем блоге на Украинской правде написал народный депутат от «Батькивщины» Андрей Шевченко.

По его словам, «лидером этой группы называют Сергея Тигипко»