Регионалов заставляют поддержать Клюева на должность премьера - нардеп

Об этом заявила депутат из фракции «Батькивщина» Леся Оробец, передає Радіо Свобода.

«Партия «ястребов-регионалов» в парламенте пытается сейчас продавить через других своих депутатов кандидатуру Клюева на должность премьер-министра. Таким образом они хотят использовать силовой сценарий решения политической проблемы, которая сейчас назрела перед Януковичем», - сказала Оробец.

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По ее словам, визит Виктора Януковича в Сочи и встреча с российским президентом Владимиром Путиным призваны окончательно получить заверения в поддержке силового сценария в Украине.

Регионалам будут розданы обращения, в которых депутаты от оппозиции будут призывать их не голосовать за кандидатуру Клюева на должность премьера и просить предотвратить силовому сценарию в Украине, заявила Оробец.

В то же время пресс-секретарь Клюева Артем Петренко в комментарии Радио Свобода назвал информацию о давлении на депутатов регионалов «чушью».

«Никто в стране, кроме нескольких людей, не может знать, какую кандидатуру будут предлагать на должность премьер-министра Украины», - сказал пресс-секретарь.

Петренко также сказал, что пока Андрей Клюев не будет комментировать ситуацию относительно слухов о его возможном назначении на пост премьера.