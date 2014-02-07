Протестные настроения поддерживают 47% украинцев - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общеукраинского социологического исследования “Настроения Украины”, которое провели две службы: Центр социальных и маркетинговых исследований “Социс” и Киевский международный институт социологии.

В соответствии с результатами исследования, почти 47% респондентов поддерживают протестные настроения граждан (26,8% ответили, что полностью поддерживают акции протеста, 20,9% - скорее поддерживают).

Не поддерживают акции протеста 46% опрошенных (31,3% совсем не поддерживают, 14,8% - скорее не поддерживают).

Подавляющее большинство опрошенных граждан - 63,3% - считают, что для достижения позитивного результата акций протеста нужно садиться за стол публичных переговоров с властью, и только 11,1% убеждены, что нужно переходить к более решительным действиям, применив силу.

20,1% опрошенных считают, что нужно продолжать проведение мирных протестов.