Рада пасует улице

Депутаты наработались. Спикер Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что пленарных заседаний не будет ни в четверг вечером, ни в пятницу.

Если кто-то наивно полагает, что парламентарии нашли компромисс в решении политического кризиса, накрывшего страну, или договорились о формате возвращения к Конституции 2004 года, или определились с поддержкой кандидатур в Кабинете министров, или сколотили новое парламентское большинство – не обольщайтесь. Ничего этого сделано не было. Хотя все сегодняшние-завтрашние эфиры телеканалов, без сомнения, запестрят лицами «слуг народа». Депутаты, без тени сомнения, начнут преподносить полный провал в своей работе под куполом, как «маленькие победы», и щедро сыпать аргументами в пользу собственных слов.

Так, оппозиционеры будут рассказывать, что предлагали сделать пленарным весь февраль, чтобы не собирать внеочередных заседаний Верховной Рады, «в случае чего». Обязательно сообщат, что подготовленный ими Конституционный акт, позволяющий одномоментно вернуть Украине Основной закон образца 2004 года, имеет все шансы получить поддержку в 226 голосов. И добавят, что даже насобирали недостающих подписей «за» в рядах регионалов и внефракционных.

Ключевой «обещалкой» оппозиции станут заявления о том, что на следующей неделе Верховная Рада обязательно соберется, чтобы проголосовать за этот Конституционный акт. Мол, даже спикер парламента Владимир Рыбак намекнул, что внеочередное заседание, возможно, будет проводиться.

В свою очередь, провластные парламентарии, скорее всего, сделают упор на «невероятном достижении» - утверждении календарного плана работы Верховной Рады на ближайшие полгода. Мол, комитеты подготовили к рассмотрению более тысячи законопроектов и проектов постановлений, вот ими-то и займемся. Ну, а логичный вопрос об изменении Основного закона, о чем, собственно, договаривались на прошлой неделе на внеочередном заседании парламента, вполне можно парировать несговорчивостью оппозиции, которая никак не желает отправляться в многомесячное «путешествие» по наработке и подготовке изменений в Конституцию.

Собственно, «валить» все на оппозицию уже начал спикер Верховной Рады. По словам Владимира Рыбака, три оппозиционные фракции отказываются участвовать в создании временной специальной комиссии, которая до 1 марта обещается подготовить текст обновленного Основного закона. Впрочем, при этом он умалчивает, что в соответствующем проекте постановления о создании ВСК, речь идет о возможности продления работы комиссии до 1 октября 2014 года. «Слуги народа» надеются, что, к тому моменту, Майдан окончательно разочаруется в оппозиции и как-то «рассосется» сам по себе?

К слову, Партия регионов не просто настаивает, а требует возвращения к Конституции-2004, но долгим путем. «Или мы работаем в законодательном поле, или вот та вакханалия, которая продолжается в Верховной Раде, закончится выборами парламента. Другого пути я не вижу», - заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Впрочем, этим на прошлой неделе «ручных» депутатов пугал и президент. Но, если парламентариев от фразы «досрочные выборы Верховной Рады» сковывает страх, то простые украинцы как раз не против такого развития событий. Другой вопрос, что в законодательном поле распустить парламент и назначить его перевыборы может только глава государства. И только в случае, если Верховная Рада не будет работать 30 дней подряд.

Собственно, если парламентарии перестали бояться сложить мандаты, с будущей пятницы вполне можно начинать этот отсчет. Но это — из области фантастики. Ибо те из «слуг народа», кто значительно потратился на выборах 2012 года, еще не успели «компенсировать» средства, затраченные на избирательную кампанию в мажоритарных округа. А те, кто прошел в парламент по партийным спискам, не имеют уверенности или гарантий попадания в эти списки снова...

Верховная Рада, пока Виктор Янукович будет находиться на Олимпиаде в Сочи и встречаться со своим российским коллегой, вполне могла бы сдвинуть дело с мертвой точки. К сожалению, парламентарии – как от власти, так и от оппозиции – решили дождаться возвращения Гаранта. Но, вместо этого, вполне могут дождаться совсем другого: Майдан и Грушевского «примут» свое решение. И доведут его до конца еще на этой неделе.

Татьяна Урбанская