Чорновол называет абсурдной версию ГПУ и считает обвиняемого "подставным лицом"

Активистка и журналист Татьяна Чорновол считает абсурдной версию Генпрокуратуры о том, что нападение на нее было совершено из хулиганских побуждений.

Об этом она написала в блоге на "Украинской правде".

“ГПУ заявило, что покушение на мою жизнь произошло по тем причинам, что я кого-то там "подрезала" и этим "спровоцировала на хулиганские действия". Да я "подрезала" Януковича и буду "подрезать" дальше. В действительности, это единственная причина покушения на меня”, - заявила Чорновол.

По словам активистки, Роман Залюбовский, который взял вину на себя, отказался от очной ставки с ней. Чорновол считает, что он подставное лицо.

“В частном разговоре с ним я поняла, почему он отказался – потому что не знает деталей того, что произошло на Бориспольской трассе. То есть бил не он. То есть он является подставным лицом. Возможно, он как-то был задействован в "спецоперации", однако не на главных ролях”, - написала она.

По ее словам, настоящие "мясники", которые нанесли ей удары, - “ценны этой власти" и очевидно "работают" дальше в "эскадронах смерти".

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“А в СИЗО попал технический персонал "спецоперации" за то, что не стер следы преступления”, - отметила Чорновол.

Как заявляет активистка, "эскадроны смерти" поставили кровавое дело на конвейер”.

“ГПУ их обслуживает, потому что Пшонка обслуживает Януковича. Именно поэтому в моем деле следствие не искало ни заказчика, ни организатора”, - говорится в блоге Чорновол.

Она отмечает, что ГПУ не удивил тот факт, что "хулиганы" за то, что я их якобы подрезала (то есть им якобы пришлось подтормозить из-за меня), таранили мой дешевый автомобиль (его стоимость 5 тысяч долларов) своим дорогим Порше”.

"Логически это выглядит лишь в том случае, если моя ликвидация была заказана и за нее было дорого заплачено", - пишет Чорновол.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, в Генпрокуратуре заявили, что следствие по делу об избиении Чорновол завершено.

По словам заместителя генерального прокурора Романа Андреева, следствие установило, что преступление совершено из хулиганских побуждений.

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В частности, как заявил Андреев, следствием установлено, что Чорновол создала на дороге аварийную ситуацию, что вызвало такую реакцию обвиняемых.

По словам заместителя генпрокурора, в настоящее время в совершении преступления подозреваются Сергей Котенко, Роман Залюбовский, Андрей Зинченко, Александр Храмцов, Андрей Насиковский, а также еще двое не установленных лиц.

Кроме того, Андреев отметил, что Зинченко был объявлен в розыск и сегодня поступила информация от правоохранителей из РФ, что он задержан в Москве. Сейчас Генеральная прокуратура Украины начала процедуру его экстрадиции из России.

Справка УНИАН. Чорновол жестоко избили в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом.

Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о причинении тяжелых телесных повреждений, которая предусматривает более суровое наказание.