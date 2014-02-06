На Грушевского говорят о перемирии до завтра

Как рассказали корреспонденту "Сегодня" охранники баррикад, они готовы сохранять перемирие до завтра и ожидают, что в пятницу получат указания относительно дальнейших действий.

От дополнительных комментариев митингующие отказываются.

Тем временем в правительственном квартале значительно выросло количество силовиков. В частности, на улице Шелковичной припарковали более дюжины автобусов "Икарус" и несколько микроавтобусов с правоохранителями.

Читайте такжеМітингувальники оточили урядовий кварталНакануне ряд политиков и представителей Майдана заявили, что из-за затягивания разрешения политического кризиса атмосфера на улице накаляется.

Сегодня в Верховной Раде продолжают обсуждать изменение Конституции. Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что оппозиция подготовила проект новой Конституции, а спикер Владимир Рыбак предложил создать временную специальную комиссию по вопросам подготовки законопроекта по внесению изменений в Конституцию Украины.