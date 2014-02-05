Координатора черкасского автомайдана освободили под домашний арест

Как сообщила корреспонденту УНИАН юрист Черкасской областной организации Комитета избирателей Украины Татьяна Кавальчук, в течение этого времени ему запрещено покидать местожительство, он должен носить электронное средство контроля и сдать паспорта в правоохранительные органы.

Читайте такжеВ Черкассах суд освободил двенадцать активистов из-под стражи под домашний арестВо время судебного процесса адвокаты Хаджинова обращали внимание суда на необоснованность подозрений относительно него, грубые процессуальные нарушения при задержании и избрании меры пресечения, его состояние здоровья. Также защита просила суд учесть, что семь народных депутатов подали ходатайство о взятии Хаджинова на поруки – Ирина Геращенко, Николай Томенко, Роман Илык, Игорь Швайка, Александр Бригинец, Владимир Яворивский, Валерий Карпунцов.

Читайте такжеСуд изменил меру пресечения днепропетровским евромайдановцамСам Хаджинов в ходе судебного рассмотрения отрицал какое-либо участие в штурме Черкасской ОГА, поскольку прибыл в Черкассы для участия в мирной акции протеста. Прокурор в ходе судебного заседания заявил, что считает нецелесообразным изменение меры пресечения более мягкой, поскольку Хаджинов может оказывать давление на свидетелей. Но суд не прислушался к позиции прокуратуры, и изменил Хаджинову меру пресечения более мягкой.

Как сообщал УНИАН, 28 января Сосновский суд города Черкассы назначил Хаджинову меру пресечения свободы в виде двух месяцев ареста. Его задержали в Черкассах ночью 27 января. За попытку повторного штурма Черкасской облгосадминистрации в ночь на 27 января милиция задержала 12 человек.