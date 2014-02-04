Лех Валенса считает что Украине нужны досрочные выборы

"Нынешняя ситуация – не только провал ЕС, а фиаско всего человечества. У Европы нет идей, как действовать в отношении Украины", - подчеркнул Валенса в интервью итальянской газете La Repubblica.

По мнению бывшего польского президента, сегодня Украина оказалась на грани гражданской войны, предотвратить которую могут только досрочные выборы. "Украинцы близки к гражданской войне. Если не организовать выборы, если опять прольется кровь", - отметил политик и выразил готовность стать посредником в переговорах между властью и оппозицией.

По его словам, разрешить кризис могли бы референдум по вопросу подписания соглашения об ассоциации с ЕС и досрочные выборы президента. "Мы должны помнить, что президент (Янукович, - ред) был избран демократическим путем. Выборы были демократическими, и президента нельзя менять на площади. Площадь может выразить недовольство, может кричать, но, в конце концов, она должна выразить свою позицию демократическим путем", - подытожил Валенса.