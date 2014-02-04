Помощник госсекретаря США планирует встретиться с Януковичем
21:11, 04 февраля 2014Политика
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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, прибывающая в четверг в Киев, планирует встретиться с президентом Украины Виктором Януковичем.
Виктория Нуланд
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госдепа Джен Псаки.
Читайте такжеСША и ЕС планируют усилить содействие по решению кризиса в Украине - Нуланд«Она планирует встретиться с президентом Януковичем и министром Кожарой (исполняющий обязанности главы украинского МИД Леонид Кожара). Также запланированы встречи с лидерами оппозиции и гражданского общества», - сказала Псаки.
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