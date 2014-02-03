Омбудсмен посетила госпитализированных активистов

Там она встретилась с главным врачом и выяснила состояние оказания медицинской помощи задержанным и взятым под стражу лицам, которые находятся на лечении в указанном учреждении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмена, Лутковская непосредственно встретилась и пообщалась с задержанными, которые находятся в «специальных палатах».

Читайте такжеЗа последние сутки за медпомощью обратились 25 протестующих - КГГА По данным пресс-службы, все больные отметили надлежащее отношение со стороны врачей, а также отметили, что они получают лечение в полном объеме.

«Все задержанные без ограничений получают передачи от родственников и волонтеров и имеют возможность свободно общаться с адвокатами», - заверили в пресс-службе, добавив, что задержанные также выразили искреннюю благодарность волонтерам за помощь.

Кроме того, сказано в сообщении, Лутковская лично проверила информацию, распространенную в СМИ, о непредоставлении одному из задержанных специализированной стоматологической помощи, которой он требует в связи с полученными повреждениями во время задержания.

«Выяснилось, что указанный пациент неоднократно осматривался специалистами Кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. В частности, последний осмотр специалистами-стоматологами состоялся в прошлую пятницу. По заключению врачей, дальнейшая специализированная стоматологическая помощь в соответствии с клиническими протоколами может быть предоставлена только после стабилизации общего состояния не раньше, чем через месяц после получения травмы», - проинформировали в пресс-службе.

Омбудсмен также встретилась с родственниками задержанных лиц и волонтерами, которые дежурят возле специализированной палаты, и сообщила им об общем состоянии больных и отсутствии в настоящее время угрозы их жизни и здоровью. Во время общения Лутковская поблагодарила волонтеров за их деятельность и оставила номера телефонов для оперативной связи в случае, если возникнет необходимость срочного вмешательства Уполномоченного, отметили в пресс-службе.