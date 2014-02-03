В Украине нет антисемитизма на политическом уровне - Ющенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время круглого стола ”Демократический процесс и угроза радикализма в Украине” .

”В Украине не существует политического антисемитизма. Украина приняла у себя самую большую еврейскую диаспору мира. На украинских этнических землях проживает много евреев. Поэтому я не сторонник, чтобы искусственно создавать темы, которые существуют, возможно, на бытовом уровне. На политическом проблемы антисемитизма не существует”, - заявил Ющенко.

Он также назвал ложными сообщения российских телеканалов о проявлениях фашизма в Украине.

”В последние недели на московских каналах рассказывают о фашизме в Украине . Это большая неправда. 30 ноября студенты вышли с одним желанием - поддержать европейский курс, который перед этим 12 месяцев декларировала власть. И это был мирный протест”, - сказал бывший президент Украины.

Также он высказал мнение, что сейчас на территории Украины разыгрывается геополитическая карта, а игроками выступают ЕС и Россия.

”Украинское карту разыгрывают две концептуальные политики - евродемократизм и евроинтеграция и московская политика. Это геополитика целого континента. Но нация свой выбор сделала. Поэтому каждый, кто желает украинской нации мира, должен работать над созданием национального круглого стола”, - сказал Ющенко.