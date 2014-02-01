В Мюнхене Кожара рассказал о возможном банкротстве Украины - Бильдт

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Швеции Кард Бильдт.

"Украинский министр иностранных дел Кожара рассказал о возможном банкротстве страны. Да, ее финансы находятся в черной дыре, поэтому требуются срочные глубокие реформы", - написал Бильдт.