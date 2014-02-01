В Мюнхене Кожара рассказал о возможном банкротстве Украины - Бильдт
20:23, 01 февраля 2014Политика
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Министр иностранных дел Леонид Кожара в рамках Мюнхенской конференции безопасности рассказал о возможном банкротстве страны.
В Мюнхене Кожара рассказал о возможно банкротстве Украины - Бильдт
Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Швеции Кард Бильдт.
"Украинский министр иностранных дел Кожара рассказал о возможном банкротстве страны. Да, ее финансы находятся в черной дыре, поэтому требуются срочные глубокие реформы", - написал Бильдт.
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