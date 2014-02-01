Кожара и Лавров против внешнего вмешательства в процесс урегулирования кризиса в Украине
19:36, 01 февраля 2014Политика
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Недопустимость любого внешнего вмешательства в процесс мирного урегулирования и необходимости уважать право украинского самостоятельно решать вопросы развития своей страны - на этом акцентировали министры иностранных дел Украины и России Леонид Кожара и Сергей Лавров.
Кожара и Лавров против внешнего вмешательства в процесс урегулирования кризиса в Украине
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, особое внимание во время встречи было уделено обсуждению внутриполитической ситуации в нашем государстве.
Министры также обсудили следующие мероприятия в рамках украинского - российского политического диалога, в частности было подтверждено планы по проведению в Украине в апреле 2014 очередного заседания Подкомитета по международному сотрудничеству украинского - российской межгосударственной комиссии.
Кожара также выразил готовность осуществить рабочий визит в Российскую Федерацию в ближайшее время для участия в открытии в Москве отреставрированного памятника Тарасу Шевченко.
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