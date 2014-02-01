Кожара и Лавров против внешнего вмешательства в процесс урегулирования кризиса в Украине

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, особое внимание во время встречи было уделено обсуждению внутриполитической ситуации в нашем государстве.

Министры также обсудили следующие мероприятия в рамках украинского - российского политического диалога, в частности было подтверждено планы по проведению в Украине в апреле 2014 очередного заседания Подкомитета по международному сотрудничеству украинского - российской межгосударственной комиссии.

Кожара также выразил готовность осуществить рабочий визит в Российскую Федерацию в ближайшее время для участия в открытии в Москве отреставрированного памятника Тарасу Шевченко.