Польша советует Украине привлечь ОБСЕ для контроля за выборами

Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает РАР.

Читайте такжеВ Польше считают, что РФ будет активнее вмешиваться в дела Украины после Олимпиады"Это украинцам решат, будут ли это внеочередные выборы или обычные. Но точно стоило бы привлечь ОБСЕ, чтобы помочь провести выборы в соответствии с демократическими стандартами и честно", - сказал он.

Читайте такжеДональд Туск: Единство Украины под угрозойПо словам Туска, он обсуждал тему выборов сегодня с Меркель и ранее с Дидье Бурхальтером - Президентом Швейцарии, председательствующей в ОБСЕ. При этом Бурхальтер подтвердил заинтересованность в участии ОБСЕ в мониторинге украинских выборов.