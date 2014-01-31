В правительстве ФРГ считают, что ситуация в Украине может обостриться

Об этом он заявил на встрече с иностранными корреспондентами в Берлине, пишет ИТАР-ТАСС.

Тем не менее "есть надежда, что отличающаяся высокой степенью напряженности ситуация сможет разрядиться", указал политик. По его словам, "Германия не стремится играть особую роль в Украине".

ФРГ "участвует в улаживании ситуации, поддерживая интенсивные переговорные контакты в интересах деэскалации обстановки и поиска политического решения", подчеркнул Гернот Эрлер. Он указал, что ни у России, ни у Германии и Евросоюза в целом "нет заинтересованности в развале Украины" и призвал к поддержке "сил, заинтересованных в урегулировании ситуации".

Говоря о дискуссии о целесообразности применения санкций против украинского руководства, координатор выразил мнение, что "нельзя выступать в роли посредника и одновременно вводить санкции". Например, США относятся к числу сторонников таких мер, но они и не выступают в качестве посредника. Поэтому не приходится говорить о полезности санкций, в то время как "следует делать ставку на достижение политического решения", указал Гернот Эрлер.

По его словам, на настоящем этапе в отношении Киева Берлин намерен решать своего рода триединую задачу.

Во- первых, ФРГ "хочет, чтобы в Украине возобладал отказ от применения силы, произошла деэскалация ситуации и было обеспечено мирное урегулирование".

Во-вторых, "мы знаем, что Украине как можно скорее требуется дееспособное правительство", которое помогло бы вывести из кризиса страну, "оказавшуюся на грани банкротства".

В-третьих, следует разобраться, какое будущее ожидает Украину, будет ли она ориентироваться на европейскую политику в рамках программы "Восточное партнерство" или обратит взор на Таможенный союз и Евразийский союз. Нужно также "содействовать предотвращению конкуренции двух этих интеграционных проектов, попытаться инициировать диалог, который смог бы прояснить ситуацию", подчеркнул Гернот Эрлер, заметив, что отказ Киева подписать с ЕС соглашение об ассоциации "стал для Евросоюза неприятной неожиданностью".

Политик считает, что нужны "международные усилия для выправления финансовой ситуации в Украине". Однако просто так финансирование предоставлять никто не будет, и вопрос заключается в том, что Украина готова предложить в ответ, в частности, в плане осуществления реформ, резюмировал Гернот Эрлер.