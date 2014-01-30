Львовяне родом из восточных областей Украины обратились к жителям Востока и Юга

В частности, львовяне поблагадарили жителей Востока и Юга Украины за политическую активность и призвали их быть готовыми защитить свой народ и не бояться изменить свою жизнь к лучшему.

Кроме этого, жители Львова призвали не верить информации СМИ о том, что Львове якобы могут побить за русский язык.