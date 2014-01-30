Львовяне родом из восточных областей Украины обратились к жителям Востока и Юга

17:47, 30 января 2014
Политика
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Украинцы, которые переехали во Львов из восточных областей Украины, записали видеобращение к своим землякам с призывом быть готовыми защитить свой народ в непростой политической ситуации. 

Львовяне

 В частности, львовяне поблагадарили жителей Востока и Юга Украины за политическую активность и призвали их быть готовыми защитить свой народ и не бояться изменить свою жизнь к лучшему. 

Кроме этого, жители Львова призвали не верить информации СМИ о том, что Львове якобы могут побить за русский язык. 

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