В Феодосии торжественно отпраздновали ”победу на НАТО”

Представители различных политических партий свернули палаточный городок, установленный возле Феодосийского порта три недели назад в знак протеста против проведения международных военных учений «Си Бриз-2006».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из участников акции, первый секретарь Феодосийского городского комитета Коммунистической партии Украины Анатолий СИТКОВ.

По его информации, пикетчики ко вчерашнему вечеру убрали все палатки, а затем около 2,5 тысяч крымчан приняли участие в «марше победы», который прошел по набережной Феодосии до здания санатория Министерства обороны, где проживали американские резервисты.

«Крымчане, которые делали все возможное, чтобы убрать американских военных с территории полуострова, вчера торжественно отметили это событие», — отметил А.СИТКОВ. По словам лидера феодосийских коммунистов, во время шествия «борцы с НАТО» кричали: «Ура!», «Победа!», «Мы не янки, мы — славяне, наши братья — россияне!».

Затем состоялся заключительный митинг, в ходе которого 300 наиболее активных антинатовцев были награждены грамотами, а некоторые — российскими значками. Кроме того, крымские коммунисты намерены наградить своих представителей, участвовавших в пикетах в Феодосии, «Памятными медалями защитников отечества» — заказ на изготовление которых уже получили москвичи.

В честь окончания «антинатовских событий» феодосийцы открывали бутылки с шампанским и поздравляли друг друга «с победой над американцами». Закончился праздничный вечер в Феодосии фейерверком. «Феодосия снова стала курортным городом», — отметил А.СИТКОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в порт Феодосии прибыло судно «Эдвантидж», на борту которого находились строительные материалы и спецтехника для усовершенствования тренировочной базы Старокрымского полигона ВМС Украины. На полигоне планировалось построить ангары для проживания участников международных военных учений «Си Бриз-2006». После прибытия груза некоторые политические силы Крыма организовали протестные акции, считая, что американцы прибыли в Крым для строительства базы НАТО.

11-12 июня американские военнослужащие покинули территорию Украину.

Российское судно с американскими контейнерами на борту покинуло Крым 22 июня.